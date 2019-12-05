Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Украина передала в Гаагу доказательства казней казаками на Донбассе

21:00
В ГПУ передали в Гаагу данные о гибели девяти пленных от рук российских оккупантов - фото 1
В ГПУ передали в Гаагу данные о гибели девяти пленных от рук российских оккупантов

Международный уголовный суд в Гааге получил документы, в которых указана причастность так называемых казаков к показательным расстрелам военнослужащих ВСУ во время боев за Дебальцево в 2015-м году.

В четверг, 5 декабря, в Генеральной прокуратуре заявили о передаче в международный уголовный суд материалов о так называемых внесудебных казнях защитников Украины со стороны российских оккупантов.

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Речь идет о гибели девяти бойцов ВСУ, которых расстреляли боевики Путина из так называемой группировки "Казачий союз Область войска Донского" во время боев за Иловайск и Дебальцево.

- Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену, - отметили в ведомстве.

Как известно, российские боевики регулярно пытали и убивали плененных ими патриотов Украины из числа и военных, и гражданских. Террористы наслаждались мучениями своих жертв и выкладывали соответствующие фотографии в соцсетях. Кроме того, ублюдки из РФ издевались над телами погибших. К примеру, российский нацист Алексей Мильчаков, хвастался в "ВКонтакте" картинками убитых им украинских солдат, с лиц которых он срезал кожу.

Точное количество убитых оккупантами военнопленных невозможно посчитать. Если статистику погибших в застенках боевиков еще как-то можно вести, то установить обстоятельства гибели раненых и попавших в плен на поле боя зачастую фактически невозможно.

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Международный уголовный суд терроризм смертная казнь Россия казаки Генеральная прокуратура Новости
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