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Украина отменяет "красные дипломы"

19:01
Студентов ждет "покращення" - фото 1
Студентов ждет "покращення" / bigkyiv.com.ua

В 2021 станет историей и пережитком такое явление как "красный диплом".

Отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без наград. Таким образом, начиная уже с этого года, "красных дипломов" больше не будет. Также не будет "кандидатов наук".

В январе 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений. Все это прописано в приказе №1571 от 29 декабря 2020, подписанном главой Министерства образования науки Украины.

Ранее студенты получали следующие дипломы:

  • младшего бакалавра;
  • младшего бакалавра с отличием (красный диплом);
  • бакалавра;
  • бакалавра с отличием;
  • магистра;
  • магистра с отличием;
  • доктора философии;
  • доктора философии европейского образца;
  • доктора наук.

Что теперь:

  • диплом младшего бакалавра;
  • бакалавра;
  • магистра;
  • доктора философии;
  • доктора искусства;
  • доктора наук.


Таким образом, были утверждены формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.

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ВУЗ студенты диплом Новини Украина
УНИАН
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