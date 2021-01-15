Украина отменяет "красные дипломы"

Студентов ждет "покращення" / bigkyiv.com.ua

В 2021 станет историей и пережитком такое явление как "красный диплом".

Отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без наград. Таким образом, начиная уже с этого года, "красных дипломов" больше не будет. Также не будет "кандидатов наук".

В январе 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений. Все это прописано в приказе №1571 от 29 декабря 2020, подписанном главой Министерства образования науки Украины.

Ранее студенты получали следующие дипломы:

младшего бакалавра;

младшего бакалавра с отличием (красный диплом);

бакалавра;

бакалавра с отличием;

магистра;

магистра с отличием;

доктора философии;

доктора философии европейского образца;

доктора наук.

Что теперь:

диплом младшего бакалавра;

бакалавра;

магистра;

доктора философии;

доктора искусства;

доктора наук.



Таким образом, были утверждены формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.