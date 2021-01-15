Украина отменяет "красные дипломы"
В 2021 станет историей и пережитком такое явление как "красный диплом".
Отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без наград. Таким образом, начиная уже с этого года, "красных дипломов" больше не будет. Также не будет "кандидатов наук".
В январе 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений. Все это прописано в приказе №1571 от 29 декабря 2020, подписанном главой Министерства образования науки Украины.
Ранее студенты получали следующие дипломы:
- младшего бакалавра;
- младшего бакалавра с отличием (красный диплом);
- бакалавра;
- бакалавра с отличием;
- магистра;
- магистра с отличием;
- доктора философии;
- доктора философии европейского образца;
- доктора наук.
Что теперь:
- диплом младшего бакалавра;
- бакалавра;
- магистра;
- доктора философии;
- доктора искусства;
- доктора наук.
Таким образом, были утверждены формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.
В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.