Украина опустилась в рейтинге паспортов мира

Украина просела в рейтинге паспортов

2019-й год не принес значительного успеха нашим дипломатам в открытии других стран обладателям украинского гражданства. Итоги работы министерства иностранных дел в направлении отмены виз можно считать ничтожными.

Эксперты компании Henley & Partners представили обновленный индекс паспортов мира, в котором отразили слабость нашей дипломатии.

По итогам прошлого года Украина занимает 43 место в рейтинге, хотя ранее была на 41-м. Падение произошло из-за того, что другие страны более активно работали друг с другом, а за 2019-й год количество стран, в которые украинцы могут приезжать по упрощенному варианту, не изменилось - 128.

В министерствах иностранных дел Бенина и Джибути решили отменить безвиз для обладателей наших паспортов. Вместо этих стран безвизовый доступ был получен с Саудовской Аравией и Бахрейном.

Первое же место в рейтинге занимает Япония, чьи граждане могут посещать 191 страну без наличия виз. В тройке находятся Сингапур и Южная Корея, которая делит третье место с Германией. На четвертом месте - Италия, тогда как пятое делят между собой Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, которые еще 5 лет назад были мировыми лидерами, пока занимают 8 место.

Как известно, в 2021-м году украинцам усложнят въезд в страны-члены Шенгенской зоны. В ЕС начнет работать новыя система въезда и выезда ETIAS, которая предполагает заполнение заявки в онлайн-системе за четверо суток до выезда/вылета, а за авторизацию нужно заплатить 7 евро.