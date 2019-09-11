Эстонский министр захотел отменить безвиз с Украиной

Эстонские политики заговорили об отмене безвиза

В среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, который по совместительству является лидером Консервативной народной партии, отдал приказ выяснить, есть ли возможность отобрать у наших граждан возможность без проблем въезжать в его страну.

Март Хельме собирается представить парламенту Эстонии законопроект о прекращении действия безвизового режима для Украины.

При этом министр назвал нашу страну "троянским конем для Евросоюза":

- Лидеры Консервативной народной партии заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, то она станет "троянским конем". В том числе и для России, потому что те, кто кто приезжают сюда - не столько украинцы, сколько русские с востока Украины. Полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу весьма жестко раскритиковал своего коллегу за подобные задумки. По его словам, отмена права украинцев пользоваться безвизом невозможна. Более того, это явно пойдет вразрез с интересами Эстонии.