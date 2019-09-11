Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

Эстонский министр захотел отменить безвиз с Украиной

20:20
Эстонские политики заговорили об отмене безвиза - фото 1
Эстонские политики заговорили об отмене безвиза

В среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, который по совместительству является лидером Консервативной народной партии, отдал приказ выяснить, есть ли возможность отобрать у наших граждан возможность без проблем въезжать в его страну.

Март Хельме собирается представить парламенту Эстонии законопроект о прекращении действия безвизового режима для Украины.

Украина получит безвиз с еще одной страной: куда полетим

При этом министр назвал нашу страну "троянским конем для Евросоюза":

- Лидеры Консервативной народной партии заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, то она станет "троянским конем". В том числе и для России, потому что те, кто кто приезжают сюда - не столько украинцы, сколько русские с востока Украины. Полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу весьма жестко раскритиковал своего коллегу за подобные задумки. По его словам, отмена права украинцев пользоваться безвизом невозможна. Более того, это явно пойдет вразрез с интересами Эстонии.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Эстония Безвиз МВД Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Жители Пущи Водицы поколотили копов - фото 1
В элитной Пуще Водице местные жители устроили массовую драку с копами (ВИДЕО)
23:00
Этьен де Понсен рассказал о подготовке ко встрече "нормандской четверки" - фото 1
Посол Франции назвал возможную дату встречи "нормандской четверки"
22:20
Цемах значится в уголовном деле в статусе подозреваемого - фото 1
Цемах был подозреваемым: Нидерланды обвинили Украину в выдаче русским убийцы рейса MH17
18:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
08 сентября, 12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...