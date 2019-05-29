Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Украина не готова: Макрон назвал условия встречи "нормандской четверки"

10:40
Макрон хочет провести встречу "нормандской четверки", но Украина к ней не готова - фото 1
Макрон хочет провести встречу "нормандской четверки", но Украина к ней не готова

Президент Франции хотел бы взяться за организацию переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе между странами, входящими в "нормандскую четверку", но пока об этом не может быть и речи.

Франзцуский президент утверждает, что не видит предпосылок к готовности вести диалог со стороны Владимира Зеленского, поскольку наш верховный главнокомандующий сконцентрирован на решении внутренних политических вопросов.

Запланированной Порошенко встречи в "нормандском формате" в июне не будет

По словам Макрона, он готов лично заняться организацией самита лидеров Франции, Германии, Украины и России, но только когда "представится возможность".

"Мне бы хотелось продолжить диалог по урегулированию конфликта. Я организую встречу "нормандской четверки", потому что Франция должна проявить инициативу. Но для этого нужно, чтобы в Украине сложились необходимые политические условия. Прежде всего, что очевидно, новый президент хочет организовать парламентские выборы. Мы общались, я скоро снова буду разговаривать с ним. Возможен даже визит".

Как известно, встреча в "нормандском формате" должна была состояться в июне. По крайней мере, Меркель, Порошенко и Макрон договаривались об этом. Правда, после победы Зеленского в команде нового главый государства не занимались организацией встречи, поэтому этот вопрос оказался отложенным на неопределенное время.

Впрочем, сам же шестой президент Украины о своих намерениях продолжать работу "нормандской четверки" говорил. Но пока это лишь слова.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Франция Германия Россия Владимир Зеленский Нормандская четверка Новости
UrduPoint
powered by lun.ua
Другое на тему
Матвиенко хочет дружбы с Украиной - фото 1
Ждем сигнала от Зеленского: убийца украинцев из Совфеда РФ хочет перезагрузки отношений
15:00
Пожар возник на строящемся корабле ВМС Украины - фото 1
В Киеве на бывшем заводе Порошенко горит разведывательный корабль ВМС (ФОТО+ВИДЕО)
12:00
У Украины возникнут проблемы с получением кредита от ЕС - фото 1
В ЕС назвали условия по траншу, из-за которых у Украины будут проблемы
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...