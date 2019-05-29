Украина не готова: Макрон назвал условия встречи "нормандской четверки"

Макрон хочет провести встречу "нормандской четверки", но Украина к ней не готова

Президент Франции хотел бы взяться за организацию переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе между странами, входящими в "нормандскую четверку", но пока об этом не может быть и речи.

Франзцуский президент утверждает, что не видит предпосылок к готовности вести диалог со стороны Владимира Зеленского, поскольку наш верховный главнокомандующий сконцентрирован на решении внутренних политических вопросов.

По словам Макрона, он готов лично заняться организацией самита лидеров Франции, Германии, Украины и России, но только когда "представится возможность".

"Мне бы хотелось продолжить диалог по урегулированию конфликта. Я организую встречу "нормандской четверки", потому что Франция должна проявить инициативу. Но для этого нужно, чтобы в Украине сложились необходимые политические условия. Прежде всего, что очевидно, новый президент хочет организовать парламентские выборы. Мы общались, я скоро снова буду разговаривать с ним. Возможен даже визит".

Как известно, встреча в "нормандском формате" должна была состояться в июне. По крайней мере, Меркель, Порошенко и Макрон договаривались об этом. Правда, после победы Зеленского в команде нового главый государства не занимались организацией встречи, поэтому этот вопрос оказался отложенным на неопределенное время.

Впрочем, сам же шестой президент Украины о своих намерениях продолжать работу "нормандской четверки" говорил. Но пока это лишь слова.