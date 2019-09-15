Украина хочет занять у МВФ 5 миллиардов

Украина пытается договориться о коротком и большом по деньгам кредите

Новая программа кредитования от Международного валютного фонда, о которой намерены договориться члены Кабмина Гончарука, включает в себя получение нескольких траншей на общую сумму в пять миллиардов долларов.

Срок интересующей официальный Киев кредитной программы - три года.

По данным источников Bloomberg, новый займ Украина скорее всего получит. Но только под традиционные гарантии реформ.

Собеседники издания утверждают, что транши нашей стране будут перечислять в случае дальнейших шагов по борьбе с коррупцией, решения проблемы с дефицитом бюджета и либерализации рынка сельскохозяйственных земель.

К договоренности с МВФ представители Нацбанка и Кабмина на уровне персонала Фонда намерены достичь уже в сентябре. Сама же программа макрокредитования должна вступить в силу к концу 2019-го.Как известно, в данный момент в Киеве работает миссия МВФ. Работники крупнейшего кредитора Украины прибыли для обсуждения последующих действий и разработки дальнейших шагов по сотрудничеству.

Миссия МВФ прибыла в Киев в этом месяце, чтобы обсудить параметры новой программы, которая, вероятно, будет последней для нашей страны. Ведь в Кабмине Гончарука хотят за короткий срок вывести государство из экономического пике, сделав взятие дальнейших кредитов нецелесообразными.

Сумеют ли Маркарова и ее коллеги из Кабмина добиться выхода нашей экономики на уровень отсутствия необходимости в постоянном кредитовании, увидим в ближайшее время. Впрочем, с учетом того, что стране нужно постоянно оплачивать предыдущие долги в виде нескольких миллиардов в год, подобные заявления выглядят популизмом.

Идея отказа от работы с Международным фондом, к слову, была озвучена Игорем Коломойским. Правда, в контексте "за долги платят только лохи". Лейтмотивом послать кредиторов был и сюжет сериала "Слуга народа", где страна расплатилась с МВФ за счет золотых челюстей украинцев.