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Украина хочет расследовать уничтожение Ил-76 в Ливии

09:00
Госавиаслужба хочет получить информацию об атаке аэропорта Аль-Джуфра - фото 1
Госавиаслужба хочет получить информацию об атаке аэропорта Аль-Джуфра

Государственная авиационная служба Украины отправила документы с просьбой о присоединении к комиссии, расследующие обстоятельства повреждения транспортника частной компании в МИД Ливии.

Работники ГАС хотят, чтобы им предоставили максимально полные данные о произошедшем в аэропорту Аль-Джуфра, когда лайнер с неизвестным грузом был атакован артиллерией уже после посадки.

В Ливии ракетным ударом по аэропорту уничтожили два украинских ИЛ-76, погиб пилот

"В соответствии со стандартами и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации, в приложении 17 "Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства" к Конвенции о международной организации гражданской авиации, каждое государство-член ICAO, применяет меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажа воздушного судна, подвергшегося акту незаконного вмешательства в период пребывания на территории этого государства", - пояснили в Госавиаслужбы.

Напомним, в конце июня силы правительства национального согласия в Ливии атаковали аэропорт в Ливии, в котором находились лайнеры грузовой авиакомпании Europa Air. Спустя несколько дней под огнем оказался третий Ил-76.

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