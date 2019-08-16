Украина хочет расследовать уничтожение Ил-76 в Ливии

Госавиаслужба хочет получить информацию об атаке аэропорта Аль-Джуфра

Государственная авиационная служба Украины отправила документы с просьбой о присоединении к комиссии, расследующие обстоятельства повреждения транспортника частной компании в МИД Ливии.

Работники ГАС хотят, чтобы им предоставили максимально полные данные о произошедшем в аэропорту Аль-Джуфра, когда лайнер с неизвестным грузом был атакован артиллерией уже после посадки.

"В соответствии со стандартами и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации, в приложении 17 "Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства" к Конвенции о международной организации гражданской авиации, каждое государство-член ICAO, применяет меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажа воздушного судна, подвергшегося акту незаконного вмешательства в период пребывания на территории этого государства", - пояснили в Госавиаслужбы.

Напомним, в конце июня силы правительства национального согласия в Ливии атаковали аэропорт в Ливии, в котором находились лайнеры грузовой авиакомпании Europa Air. Спустя несколько дней под огнем оказался третий Ил-76.