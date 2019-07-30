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Украина готовит закупку у США огромной партии летального оружия

18:20
Валерий Чалый анонсировал новые поставки оружия из США в Украину - фото 1
Валерий Чалый анонсировал новые поставки оружия из США в Украину

Накануне завершения своей каденции посол нашей страны в США Валерий Чалый заявил о предстоящем подписании контракта по покупке большого количества смертельного вооружения. Поставку можно ожидать уже в этом году.

В интервью изданию "Укринформ" Валерий Чалый заявил о том, что возможность подписать документы о закупке вооружения стала доступна "благодаря доверию к Украине, которого еще не было в 2015-м году".

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Кроме того, дипломат утверждает, что Штаты согласились подписать договор и благодаря изменениям украинского законодательства, которые касаются реформ обороны и сферы безопасности в целом. Дело, как говорит Чалый, касается постановления правительства №117, которое позволяет минобороны самостоятельно закупать оборудование и вооружение за границей.

- Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия, - спрогнозировал посол. - В сфере обороны и безопасности Украины для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в Украине и Соединенных Штатах.

Напомним, уже в ближайшее время Валерий Чалый будет отозван из США по решению меняющего команду Владимира Зеленского. В то же время, по некоторым данным, Вашингтон уже трижды неофициально отклонял предложенные Киевом кандидатуры на должность следующего представителя Украины в Штатах.

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