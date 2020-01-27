Угрозы безопасности в сети Интернет и простые правила защиты

Поэтому проблема безопасности для работающих в сети становится все более актуальной

Радужные перспективы

Количество пользователей Интернета растет с каждым днем. Есть даже вероятность того, что в скором будущем каждый житель нашей планеты будет иметь свободный выход в сеть через космические спутники... обещает Илон Маск.

А пока еще есть время подготовиться и тщательно продумать не только плюсы тотального бесплатного Интернета, но и минусы. Плюсов, конечно, больше, но и минусы очень-очень серьезные и не считаться с ними никак нельзя.

Оборотная сторона медали

Сегодня количество активных пользователей увеличивается со скоростью катящегося с горы снежного кома, и так же быстро, даже еще быстрее, растет разнообразие угроз, с которыми они сталкиваются. Поэтому проблема безопасности для работающих в сети становится все более актуальной.

Угрозы в Интернете могут быть самыми разными: от угрозы вашему компьютеру, кошельку, информации – до прямой угрозы здоровью, вплоть до психических расстройств.

Рассмотрим некоторые варианты угроз безопасности и способы защиты от них.

1. Вредоносное программное обеспечение

Это такие программы, которые предназначены для несанкционированного доступа к ресурсам компьютера или информационным базам, которые на нем хранятся, для несанкционированного использования компьютера или нанесения вреда как компьютеру, так и хранящейся на нем информации. При этом создаются помехи в работе компьютера, уменьшаются его ресурсы, дестабилизируется работа пользователя. И как следствие несанкционированного использования – кражи, мошенничество, шпионаж и вымогательство.

Сегодня у хакеров появилась возможность с помощью одной вирусной программы распаковывать и устанавливать другие, более вредоносные. При этом могут быть задействованы все ресурсы компьютера.

Правила защиты

Во-первых, нельзя пренебрегать антивирусной защитой компьютера, а также необходимо обновлять ее версии.

Во-вторых, нельзя устанавливать на компьютер программы из незнакомых веб-сайтов, или открывать приложения из электронных писем, если они пришли от неизвестного отправителя.

В-третьих, нельзя делиться с интернет-знакомыми никакой личной информацией, давать полное имя, сведения о семье, адресе проживания.

И, наконец, запрещается проводить финансовые операции через неизвестные веб-сайты. Все транзакции можно проводить только через защищенные сайты, которые требуют ввода имени и пароля, состоящего не менее чем из восьми символов, как цифровых, так и буквенных. Более безопасна двухфакторная авторизация на сайте, при которой пользователь вводит не только пароль, но и номер телефона, на который получает СМС с кодом, подтверждающим личность пользователя.

Нужно отметить, что крупные интернет-платформы, деятельность которых связана с депонированием и движением денежных средств пользователей (например, PokerStars, PayPal, Ebay), прилагают большие усилия и вкладывают крупные денежные средства в обеспечение безопасности своих клиентов.

2. А как же бесплатный общественный Wi-Fi?

Это очень удобно: при помощи ноутбука или смартфона выйти в Интернет в кафе, торговом центре или поезде. Я была приятно удивлена, когда в вагоне Петербургского метро обнаружила сеть, зарегистрировалась и всю дорогу переписывалась с друзьями в WhatsApp. Проблемы начались на обратном пути. При попытке подключиться вновь на экране смартфона начали всплывать какие-то рекламные окна, причем для того, чтобы избавиться от рекламы, мне предлагалось заплатить деньги. Естественно, я сразу же вышла из сети и попыток никогда не повторяла. Как оказалось, с общественным Wi-Fi всё далеко не так просто. Через общественную сеть искушенные хакеры легко могут получить информацию о подключенных к сети устройствах, доступных ресурсах, сайтах, с которыми связываются их владельцы. Поэтому при использовании Интернета в общественных местах следует соблюдать осторожность.

Правила защиты

При входе в общественную сеть необходимо отключить доступ к своим данным;

Опасно автоматическое подключаться к Wi-Fi сетям, поскольку можно войти в нежелательную сеть, созданную хакерами специально для хищения информации;

Необходимо проверить название сети, к которой нужно подключиться. Злоумышленники могут создать сеть, отличающуюся от настоящей только одной буквой. Лучше уточнить у сотрудников заведения, как точно называется их сеть;

И главное правило – пароли. Больше паролей сложных и разных. На каждый сайт лучше создать свой, и тогда уровень угроз значительно снизится.

3. Интернет не для слабонервных

Избыточная, неконтролируемая деятельность в Интернете может представлять непосредственную угрозу психическом здоровью пользователя. Сюда входят: информационная перегрузка, отход от реальности, получение психологической травмы, причиненной информацией, размещенной в Интернете.

Общеизвестно, насколько может быть опасно чрезмерное увлечение компьютерными играми. И здесь речь идет уже об обеспечении психологической безопасности Интернета.

Правила защиты

Главное правило – самоконтроль времени, которое пользователь проводит в Интернете. Так же необходимо научиться ставить перед собой конкретные цели и задачи перед тем, как начинать предметный поиск информации в сети. Если же проблемы всё-таки возникли, их нужно обсудить с близкими и с психологами.