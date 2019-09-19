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Угроза от государства: данные о блокировке СМИ в Украине внесли на сайт Совета Европы

13:20
В Совете Европы узнали о незаконной блокировке СМИ в Украине - фото 1
В Совете Европы узнали о незаконной блокировке СМИ в Украине

Владельцы ряда топовых и не очень сайтов, которые нечестивые менты и судьи умудрились заблокировать по абсолютно "левому" уголовному делу, добились выхода скандала на международный уровень.

Негатив всей истории для нашей страны сложно себе представить. Особенно если учесть, с какими формулировками появились сообщения о незаконной блокировке СМИ на официальном сайте Совета Европы.

Печерский райсуд заблокировал 20 сайтов за публикацию материала о коррупции в ГФС и МВД

Чиновники отнесли данные к категории "другие действия, имеющие ужасные последствия для свободы СМИ".

При этом источником угроз названо государство, а в отдельной графе сказано, что никакой реакции власть имущих на вопиющее нарушение не последовало, то есть политики, де-факто, легализуют подобную фигню.

Угроза от государства: данные о блокировке СМИ в Украине внесли на сайт Совета Европы - фото 188073

Как известно, самым крутым и влиятельным ресурсом, который забанил судья Печерского райсуда столицы Сергей Вовк, является блог-платформа Enigma.ua.

Ее и 19 других сайтов заблокировали по всей территории Украины силами прокурора Александра Козубы, который всячески затягивает рассмотрение апелляции - не является на заседания или требует отвода судьи.

 

 

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