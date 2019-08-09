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Угроза для жизни людей: в Киеве закрыли сеть популярнейших пиццерий

21:00
Пиццерию Il Molino прикрыли - фото 1
Пиццерию Il Molino прикрыли

Работники считающегося одним из топовых заведений в среднем ценовом сегменте Il Molino настолько нарушали санитарные нормы, что отобедать в пиццерии стало смертельно опасно.

Об этом в пятницу, 9 августа, заявили в государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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По решению ведомства все точки ресторанов сети были закрыты. Такие санкции обычно применяют к кафе только в случае вопиющих нарушений: даже после массовых отравлений в "Евразии" и "Суши Лайфе" такую санкцию не применяли.

Как оказалось, работники госпродпотребслужбы во время проверки выяснили, что жестоко косячили с продуктами на всех кухнях ресторанов:

- Производственные мощности не поддерживается в чистоте и в рабочем состоянии, продукты не защищены от загрязнения на всех стадиях производства, нарушаются температурные режимы во время размораживания пищевых продуктов, - отметили в ведомстве. - А лабораторные исследования продуктов показали, что они не соответствуют допустимым микробиологическим показателям настолько, что составляют угрозу для жизни и здоровья человека.

Угроза для жизни людей: в Киеве закрыли сеть популярнейших пиццерий - фото 185709

Из-за выявленных нарушений в госпродпотребслужбе на время закрыли всю сеть, а владельца Il Molino - ООО Терраса привлекут к ответственности. Правда, скорее всего, не к уголовной.

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