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80 человек из двух областей попали в больницу с жутким отравлением в кафе под Ровно

19:00
Из-за испорченных продуктов в кафе Ровенской области отравились 80 человек - фото 1
Из-за испорченных продуктов в кафе Ровенской области отравились 80 человек

Вопиющие нарушения санитарных норм в кафе "Гурман", которое работает в поселке городского типа Мизоч, привели к массовому отравлению людей на свадьбе. Гулянка едва не завершилась битвой за свободное место у туалета, а также поездками восьми десятков людей на капельницы.

Невероятных яств отведали гости торжества еще на выходных, но спустя несколько часов после гулянки некоторым присутствующим стало плохо.

Под Одессой в детском лагере отравились дети, 46 человек в больнице

В дальнейшем количество отравившихся только лишь росло, и уже к вечеру вторника на больничных койках в нескольких районных больницах находились 58 человек.

Сегодня же медики "скорой" привезли еще 22 гостя со свадьбы, которые также жаловались на присущие отравлению симптомы. Как говорят врачи, у всех больных диагностировали сальмонеллез.

На больничных койках находятся жители и Ровенской, и Волынской областей.

- Госпитализированы 69 больных, из них 51 в Здолбуновскую ЦРБ, 11 - в Кременецкую ЦРБ, трое - в Дубенскую ЦРБ, и четверо в Ровенскую центральную городскую больницу. Остальные 11 больных лечатся амбулаторно, - отметили в областном лабораторном центре.

Отравления в детских лагерях, кафе или ресторанах, к слову, - дело абсолютно типичное для Украины. Персонал учреждений зачастую не придерживается никаких норм хранения и обработки продуктов, а в периоды жары те быстро приходят в негодность.

 

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