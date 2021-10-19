УЕФА развёл в разные группы Украину и Россию на жеребьёвке Евро-2022 по футзалу

18 октября в нидерландском Зейсте прошла жеребьёвка финального этапа чемпионата Европы по мини-футболу, который пройдёт в 2022 году.

Турнир состоится с 19 января по 6 февраля. Его будет освещать Bookmaker Ratings и другие ведущие спортивные издания. На групповой стадии сыграют 16 сборных, которые разбили на четыре группы.

По результатам жеребьёвки сборная России оказалась в одном квартете с национальной команды Украины, однако ведущий церемонии перевёл россиян в другую группу.

«Жёлто-синие», попавшие в группу А, сразятся с Португалией, Нидерландами, а также с победителем матча между Сербией и Белоруссией, который пройдёт в рамках квалификации 14–17 ноября.

Россияне в группе С встретятся с Польшей, Словакией и Хорватией.

Принимать чемпионат будут Нидерланды. 20 матчей пройдут в Амстердаме, ещё 11 — в Гронингене. Защищать титул предстоит сборной Португалии, которая в 2018 году впервые в своей истории стала чемпионом турнира, в дополнительное время обыграв в финале Испанию (3:2).

Испанцам принадлежит рекорд по количеству побед на континентальном первенстве (7). Второе место занимают итальянцы (2). По одному титулу в активе сборных России и Португалии. Лучшим результатом украинцев является второе место (2001, 2003).