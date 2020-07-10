УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы в Украине

Шахтер будет принимать Вольфсбург в Украине

В пятницу, 10 июля, в союзе европейских футбольных ассоциаций объявили о своем решении по поводу места проведения 1/8 финала еврокубков.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте УЕФА, ответные матчи одной восьмой финала могут проходить на домашних стадионах команд, но только при некоторых условиях.

Среди обязательных обстоятельств для не переноса игр функционеры указали наличие разрешения о проведении футбольных состязаний внутри стран, а также отсутствие проблем для посещения государств в целом.

Поскольку в Украину иностранцы, в целом, могут приезжать без особых проблем, а профессиональные спортивные соревнования возможны, ответный поединок "Шахтера" против немецкого "Вольсфбурга" должен состояться на "домашней" арене донецкого клуба.

Пройдет ли он в Харькове или Киеве, неизвестно, ведь технически у чемпионов Украины в данный момент два стадиона могут считаться домашними - НСК "Олимпийский" и "Металлист".

Арена в столице отошла клубу Рината Ахметова после того, как страну захлестнула пандемия коронавируса.

Напомним, в первом поединке против немецкого клуба "Шахтер" переиграл оппонентов со счетом 2:1. Ответный матч должен состояться 5 или 6 августа.

Отметим, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила по сферам культуры и спорта: на данный момент по всему миру приостановлены сьемки целого ряда фильмов и сериалов, отменяются спортивные соревнования, выставки и пр. мероприятия.