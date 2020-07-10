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УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы в Украине

13:00
Шахтер будет принимать Вольфсбург в Украине - фото 1
Шахтер будет принимать Вольфсбург в Украине

В пятницу, 10 июля, в союзе европейских футбольных ассоциаций объявили о своем решении по поводу места проведения 1/8 финала еврокубков.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте УЕФА, ответные матчи одной восьмой финала могут проходить на домашних стадионах команд, но только при некоторых условиях.

Матчи Еврокубков начнутся в августе: в УЕФА приняли решение

Среди обязательных обстоятельств для не переноса игр функционеры указали наличие разрешения о проведении футбольных состязаний внутри стран, а также отсутствие проблем для посещения государств в целом.

Поскольку в Украину иностранцы, в целом, могут приезжать без особых проблем, а профессиональные спортивные соревнования возможны, ответный поединок "Шахтера" против немецкого "Вольсфбурга" должен состояться на "домашней" арене донецкого клуба.

Пройдет ли он в Харькове или Киеве, неизвестно, ведь технически у чемпионов Украины в данный момент два стадиона могут считаться домашними - НСК "Олимпийский" и "Металлист".

Арена в столице отошла клубу Рината Ахметова после того, как страну захлестнула пандемия коронавируса.

Напомним, в первом поединке против немецкого клуба "Шахтер" переиграл оппонентов со счетом 2:1. Ответный матч должен состояться 5 или 6 августа.

Отметим, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила по сферам культуры и спорта: на данный момент по всему миру приостановлены сьемки целого ряда фильмов и сериалов, отменяются спортивные соревнования, выставки и пр. мероприятия.

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