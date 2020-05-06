Матчи Еврокубков начнутся в августе: в УЕФА приняли решение

Еврокубки запустят в начале августа

Днем в среду, 6 мая, функционеры Союза европейских футбольных ассоциаций собрались на совещание, которое проходило по видеоконференции. Касалось оно одного вопроса, который мучает десятки миллионов людей: когда стартанут еврокубки.

На встрече руководители европейского футбола снова сошлись во мнении о том, что Лига чемпионов 2019/20, а также Лига Европы должны быть доиграны.

При этом в УЕФА настаивали на том, чтобы национальные чемпионаты, которые позволит возобновить пандемия коронавируса, должны закончиться к концу июля. А в августе болельщиков будет ожидать настоящий футбольный праздник.

По некоторым данным, ответный матч 1/8 финала ЛЧ между "Ювентусом" и "Лионом" пройдет в Турине 8 августа. Встречи 1/4 состоятся с 10 до 15 числа. Полуфиналы главного футбольного состязания Европы пройдут 18-19 и 21-22 августа, а 29 числа Стамбул примет финальный матч соревнований.

Что касается Лиги Европы, то поединки 1/8 финала начнутся даже раньше ЛЧ - 2-3 и 6 августа. Четверьфиналы намечены на 10 и 13 числа, а пара финалистов определится 17 и 20.

За кубок команды будут биться на поле 26 или 27 августа в Гданске.

При этом формат игр, присутствие на них болельщиков и соответствие поединков стандартам с выездным и гостевым матчами еще находятся под вопросом.

Отметим, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила по сферам культуры и спорта: на данный момент по всему миру приостановлены сьемки целого ряда фильмов и сериалов, отменяются спортивные соревнования, выставки и пр. мероприятия.