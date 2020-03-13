УЕФА отменил матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Домашний матч Шахтера против Вольфсбурга отменен / UEFA

Не дожидаясь назначенной на 17 марта конференции глав футбольных ассоциаций, УЕФА принял решение приостановить проведение еврокубковых соревнований из-за пандемии коронавируса.

С таким официальным заявлением выступила сегодня пресс-служба руководящего органа европейского футбола, подчеркнув, что даты ближайших встреч 1/8 финала соревнований пока неизвестны.

"Союз европейских футбольных ассоциаций 13 марта принял решение отменить все назначенные на следующую неделю поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все матчи отложены на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавируса", - сказано в обнародованной информации.

Таким образом, выйдет ли чемпион Украины донецкий Шахтер в четвертьфинал ЛЕ, пока неизвестно. Вчера же "горняки" выиграли матч против немецкого "Вольфсбурга" на выезде при пустых трибунах со счетом 2:1.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.