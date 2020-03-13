Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

УЕФА отменил матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

15:00
Домашний матч Шахтера против Вольфсбурга отменен - фото 1
Домашний матч Шахтера против Вольфсбурга отменен / UEFA

Не дожидаясь назначенной на 17 марта конференции глав футбольных ассоциаций, УЕФА принял решение приостановить проведение еврокубковых соревнований из-за пандемии коронавируса.

С таким официальным заявлением выступила сегодня пресс-служба руководящего органа европейского футбола, подчеркнув, что даты ближайших встреч 1/8 финала соревнований пока неизвестны.

У Джастина Трюдо подозревают коронавирус, под угрозой - Трамп и руководство Украины

"Союз европейских футбольных ассоциаций 13 марта принял решение отменить все назначенные на следующую неделю поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все матчи отложены на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавируса", - сказано в обнародованной информации.

Таким образом, выйдет ли чемпион Украины донецкий Шахтер в четвертьфинал ЛЕ, пока неизвестно. Вчера же "горняки" выиграли матч против немецкого "Вольфсбурга" на выезде при пустых трибунах со счетом 2:1.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
УЕФА Футбол ФК Шахтер Лига Чемпионов Лига Европы Пандемия коронавируса болезнь Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Данилов заявил о закрытии границ - фото 1
Украина закрывает свои границы для иностранцев
15:32
Боевиков делают полноценными участниками переговоров с согласия украинских властей - фото 1
Капитуляция на марше: Украина подписала документ, в котором признает "ДНР" и "ЛНР"
14:00
Аваков на заседании Кабмина заявил о закрытии КПВВ на Донбассе - фото 1
Аваков объявил о 12 случаях COVID-19 в Горловке и закрытии КПВВ
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00