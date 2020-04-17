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Ученые смогли “убить" коронавирус - названы условия

12:45
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Социальная дистанция - все еще лучшее средство

Французские ученые из Университета Прованса установили, как уничтожить SARS-CoV-2. Для этого необходимо 92 градуса Цельсия и 15 минут времени.

Как сообщает научный ресурс bioRxiv, в результате исследования французских ученых установлено, что опасный коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

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В ходе эксперимента исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, обнаружив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Часовой нагрев до 60 градусов является стандартным протоколом дезактивации вируса, применяемым в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов.

Пролностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Авторы эксперимента отметили, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами.

Таким образом, данное исследование разрушает популярный миф о том, что для излечения от опасных микроорганизмов нужно идти в баню или же находиться на улице в жару. Дело в том, что эти температуры для SARS-CoV-2 не опасны, а вот для организма человека - смертельны. Напомним, для людей нормальной считается температура 36,6 градусов. При этом если вы находитесь в сауне или бане до высоких температуре прогревается воздух, но не ваше тело, его температура не повышается выше 36,5–37°С.

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