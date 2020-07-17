Убийство следователя СБУ: двоим задержанным сообщили о подозрении

Убийц полковника СБУ хотят посадить в СИЗО

Расследование гибели сотрудника Главного следственного управления СБУ Романа Закладного продвигается. В пятницу, 17 июля, правоохранители еще на один этап приблизились к наказанию убийц спецслужбиста.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Киева, за разбойное нападение на расследовавшего дела о государственной измене сотрудника СБУ могут посадить двоих мужчин 23 и 29 лет.

Они, как выяснили следователи, напали на пострадавшего около 23:30 14 июля на улице Иорданской.

- Один из злоумышленников нанес мужчине удар по голове, после чего злоумышленники забрали у него мобильный телефон, банковскую карту и документы. Преступники сбежали, а тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие, - рассказали в прокуратуре.

Выйти на след грабителей оказалось не сложно. Они продали мобильный телефон погибшего, а также пытались снять деньги с его карточки "Ощадбанка". На этом и прокололись.

Задержали убийц уже на следующий день после преступления в квартире, где они жили. Один из них числится обвиняемым по уголовному делу, которое сейчас рассматривает суд. Другой же был ранее судим за умышленное тяжкое телесное повреждение.

В ходе обысков у задержанных изъяли кучу вещдоков, которые свидетельствуют об их причастности к убийству.

Меру пресечения для обоих злоумышленников еще не избирали. Прокуроры только лишь сейчас составляют ходатайство в суд для содержания их под стражей до конца следствия.

Напомним, тело сотрудника спецслужбы, который со дня на день должен был отправиться на пенсию, обнаружили на улице Иорданской около 2 часов ночи. Прибывшие на место ЧП по вызову копы, обнаружили возле уха покойного следы крови.