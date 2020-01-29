Убийство Шеремета: прокуроры пошли на попятную и "нагнули" полицию

Прокуроры возжелали, чтобы следователи сделали свою работу

В четверг, 28 января, представители Офиса генпрокурора, которые представляют обвинение в деле о взрыве машины, на которой ехал журналист Павел Шеремет, потребовали от мусоров письменные пояснения о "вине" фигурантов, а также о работе аваковских подчиненных над проверкой аргументов защиты.

Соответствующие указания ментам поступили от "внезапно прозревших" процессуальных руководителей вчера.

Согласно официальному заявлению ОГП, следователи Национальной полиции обязаны "тщательно проверить аргументы защиты подозреваемых", которые начисто разбивают все попытки правоохранителей притянуть к ответственности явно непричастных к преступлению людей.

"Прокуроры Офиса генпрокурора ...предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов. Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем продвижении производства", – заявили у Рябошапки.

Фактически это означает, что в ОГП поняли, что доказывать непосредственную вину задержанных в суде будет просто невозможно, а затягивать разбирательство и продлевать следственные действия, как того хотят менты, весьма сложно.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.