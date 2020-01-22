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Адвокат Дугарь заявил о давлении на свидетелей невиновности фигурантов дела Шеремета

15:00
Обвинители пытаются добиться отказа свидетелей от подтверждения алиби Дугарь - фото 1
Обвинители пытаются добиться отказа свидетелей от подтверждения алиби Дугарь

Попавшие впросак следаки, которые явно взяли совсем не причастных к убийству журналиста, до сих пор пытаются состряпать дело, словно оно не было шито белыми нитками. При этом со стороны правоохранителей зафиксированы факты давления на свидетелей со стороны защиты.

В среду, 22 января, адвокат Николай Ореховский, который в деле Шеремета представляет интересы военного медика Яны Дугарь, заявил о том, что следователи прокуратуры пытаются заставить свидетелей отказаться от показаний или изменить их.

Свидетели подтвердили алиби Яны Дугарь по делу Шеремета

По словам юриста, правоохранители вызывают на допросы военнослужащих и руководство воинской части, где служила обвиняемая.

- К нам доходит информация об определенном давлении на этих военных и на этих свидетелей. Это давление заключается в том, что проводятся беседы (и в том числе допросы) с целью склонения определенных свидетелей к тому, чтобы они не давали необходимые показания или давали их в каком-то другом виде, - подчеркнул адвокат. - Давление исходит также и со стороны сотрудников СБУ.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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Яна Дугарь Павел Шеремет Убийство Шеремета прокуратура свидетель адвокат уголовное дело Новости Украина
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