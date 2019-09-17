Убийца Гонгадзе может выйти на свободу

Пукач признался в том, что "превысил полномочия"

К годовщине ужасной расправы над журналистом Георгием Гонгадзе осужденный пожизненно генерал Пукач подал апелляцию об условно-досрочном освобождении.

Бывший генерал-лейтенант милиции собирается выйти на свободу, обжаловав вынесенный несколько лет назад приговор.

С учетом того, что для убийцы Гонгадзе уже пересчитывали срок благодаря "закону Савченко", шансы киллера на выход на свободу весьма велики. В иске Пукач требует сократить ему срок заключения до 15 лет.

Осужденный изменил свои показания и утверждает, что "превысил свои полномочия".

- Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное(заключение, - отметил убийца.

Заседание суда по апелляции Пукача назначено на 9 октября.

Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда", а уже через полгода, в сентябре, он исчез.

2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Факт смерти журналиста правоохранители признали только в феврале 2001-го. Похоронили останки основателя СМИ лишь в марте 2016.

Убивал Гонгадзе генерал-лейтенант Пукач. Он вместе с другими ментами похитил журналиста, и жестоко расправился с ним.