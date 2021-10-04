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У Зеленського знову знайшли офшор, який знайшли 2 роки тому

Вчера, 12:57
Зеленський грав за правилами Коломойського - фото 1
Зеленський грав за правилами Коломойського / Слідство-Інфо

... і видали за сенсацію.

3 жовтня 2021 Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував «Архів Пандори» (The Pandora Papers).

За українську частину Pandora Papers відповідапли журналісти проєкту Слідство-Інфо.

Розслідувачі розказали про своє ж викриття 2019 року та заявили повторно, що оточення Зеленського у 2012 році могло бути причетними до офшорного переказу від структур, пов'язаних з Ігорем Коломойським.

Розслідування "Офшор 95" розповідає про офшорні рахунки Володимира Зеленського. У ньому йдеться про те, що бізнес "Кварталу 95" стоїть на офшорній мережі. Центральною у ній є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.

Офшор 95 - дивіться онлайн розслідування про махінації Зеленського, коли він був коміком:

Інформацію про схему з офшорами публікували ще у 2019 році під час президентської кампанії. Згідно з нею, офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

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Pandora Papers офшоры Володимир Зеленський Слідство.Інфо Игорь Коломойский Олигархи Новини Украина
Слідство-Інфо
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