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У Зеленского засекретили список визитеров Банковой

11:00
К Зеленскому и Богдану шарятся недолюстрированные рыги и сомнительные бизнесмены - фото 1
К Зеленскому и Богдану шарятся недолюстрированные рыги и сомнительные бизнесмены

Не смотря на публично высказанные обещания не допускать "кулуарных переговоров и скрытых от общества ночных визитов", в Офисе президента отказались сообщать журналистам о том, на чьи имена выписывались пропуска в ОПУ.

Как утверждают журналисты "Схем", в ответе на их официальный запрос чиновники сослались на то, что раскрыть эту информацию будет "нарушением конфиденциальности".

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В то же время на Банковой постоянно ошиваются токсичные персонажи, которые или просто решают свои проблемы с лидерами Зе команды, или, что того хуже, получили должности в Офисе президента.

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Так, за три месяца работы возле ОПУ, съемочная группа журналистов-расследователей зафиксировала родственников помощников Зеленского, его друзей из "95 квартала", а также бизнесменов с сомнительной репутацией Андрея Вадатурского и Андрея Ваврыша.

У Зеленского засекретили список визитеров Банковой - фото 195163

Также в Офисе постоянно бывают люстрированные деятели времён Януковича и сотрудники правительства Азарова.

Журналисты также отметили, что непубличные визиты на Банковую всевозможных олигархов, политиков и бизнесменов с сомнительной репутацией были нормой и при Петре Порошенко, и при других президентах. Впрочем только лишь Зеленский пришел к власти за счет своих обещаний вести открытую и чистую политику, а также из-за поливания грязью своего оппонента и обвинений его едва ли не во всех бедах украинцев.

Теперь же в страну повозвращались адепты команды Януковича.

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