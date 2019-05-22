У Зеленского придумали, каких плюшек насыпать Разумкову

Разумкову наконец-то нашлось место во вселенной президента-Зеленского

В подписанных президентом Владимиром Зеленским указах о назначениях на ключевые должности не значилась фамилия одного из самых видных представителей его штаба - политтехнолога Дмитрия Разумкова.

Не получил назначения пасынок Юлии Мостовой то ли из-за того, что в Администрации президента не нашлось ему подходящей должности, то ли по причине наличия у Коломойского и Зеленского других касающихся его персоны планов.

Судя по всему, вернувшийся из Израиля олигарх и, возможно, подконтрольный ему президент, считают, что Разумков должен находиться в Верховной Раде. По крайней мере, наличие крутого политтехнолога в залах заседаний усилит позиции существующей пока лишь на бумаге партии.

Как утверждает экс-член НАПК, назначенный заместителем главы АП Руслан Рябошапка, именно на Разумкова собираются повесить лидерство в "Слуге народа". Дело в том, что с назначением Ивана Баканова на должность зампредседателя СБУ, в политсиле вообще не осталось людей. Так что политтехнолог вскоре станет единственным представителем партии, а вскоре - возглавит ее штат.

- Мне кажется, что до сегодняшнего дня или до вчера партию должен был возглавлять Иван Баканов. Но поскольку у него сейчас новая должность, то, очевидно, лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно возглавит избирательный список, - заявил Рябошапка.

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.