У Зеленского переобулись в полете и заявили, что "Боинг" могли сбить специально

Ермак внезапно рассказал о том, что "Боинг" могли сбить не случайно

После нескольких попыток занять исключительно нейтральную позицию и не делать никаких громких заявлений вопреки доказательствам вины Ирана в крушении рейса PS752, в Офисе президента выступили с неожиданным изречением о якобы намеренном пуске ракет по борту МАУ.

В данный момент власти Украины рассматривают вариант того, что лайнер Международных украинских авиалиний, летевший из Тегерана в Киев, был сбит совершенно не случайно.

В комментарии изданию "Украинская правда" с таким заявлением выступил помощник главы государства Андрей Ермак. По его словам, даже признание фактической вины Ираном не останавливает расследование.

- Хочу отметить, что несмотря на то, что иранской сторона сама призналась в факте сбития и заявила о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом, - подчеркнул соратник Зеленского.

Примечательно, что до утверждения Тегерана о причинах крушения лайнера, официальный Киев пытался вилять и рассказывать о том, что "все версии являются недоказанными".

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.