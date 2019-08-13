У Зеленского объяснили увольнение Бессмертного эффективностью Кучмы

Мендель пояснила увольнение Бессмертного

Уволенный с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный утверждает, что ему о факте лишения должности напрямую даже не говорили. В Зе команде расправу над своим соратником не опровергают, но поясняют по-своему.

Во вторник, 13 августа, известная своими неадекватными заявлениями пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попыталась пояснить решение Зеленского об увольнении Романа Бессмертного.

Сделала она это традиционно по-тупому. По ее словам, отстранение кандидата в президенты, которого сам же Зе назначала на должность, связано с тем, что Леонид Кучма формирует "эффективную команду для переговоров".

Фактически Мендель попыталась свалить все факапы новой власти в переговорах с Путиным на Бессмертного, хотя он просто согласился ретранслировать слова связанных с Зеленским особ по поводу войны.

- Минский переговорный процесс остается на сегодня единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, которые касаются Донбасса и, в частности, о прекращении огня, возвращение заключенных, обмена теми лицами, которые содержатся. Президент делегировал организацию отстаивать позицию Украины в этом сложном процессе переговоров второму президенту Украины Леониду Кучме, и под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках ТКГ в Минске, - заявила Мендель.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.