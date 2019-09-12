У Зеленского хотят раздавать пенсии и паспорта в "ДНР" и "ЛНР"

У Зеленского работают над выдачей пенсий и раздачей паспортов жителям ОРДЛО

Партия "Слуга народа" занимается разработкой законопроекта, который позволил бы сделать жизнь обитателей "республик" более комфортной. "Дорожную карту" для этого уже полноценно обсуждают.

Об этом в четверг, 12 сентября, заявила народный депутат пропрезидентской партии Ирина Верещук.

По ее словам, в парламенте "должны сделать все, чтобы упростить жизнь" тем, кто не выехал за пределы оккупированных территорий.

- На сегодняшний день мы разрабатываем карту первых маленьких шагов, которые помогли бы жителям прифронтовой зоны чувствовать себя людьми, - отметила парламентарий. - Речь идет об упрощении порядка пересечения "серой зоны", установления логистических центров на пунктах пропуска, а также упрощенной процедуре получения первого паспорта гражданина Украины и выдачи пенсий. Ведь сейчас люди, которые живут на оккупированных территории, вынуждены каждый раз сдавать справки, ездить назад. Мы рассматриваем, как сделать так, чтобы уменьшить количество пересечений линии соприкосновения, которые очень тяжело им обходится, если говорить о жизни и здоровье.

Более того, представительница "Слуги народа" утверждает, что партия Зеленского собирается выдавать пенсии даже на неконтролируемых территориях, что означает фактически оказание прямой помощи не только обитателям "дыры", но и путинским оккупантам, ведь снятие давления с "бюджета" "республик" может сказаться на усилении боевиков.

К слову, попытки продолжить выдачу пенсий еще в самом начале оккупации в 2014-м году закончились захватом террористами крупных сумм налички, а также отжиманием автомобилей инкассаторов.