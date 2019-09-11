Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

У боевиков "ДНР" началась паника из-за "потепления" между Кремлем и Киевом

17:40
Боевики из Донецка хотят вернуть себе украинские паспорта - фото 1
Боевики из Донецка хотят вернуть себе украинские паспорта

Показательные выступления Путина в виде обмена заложников на террористов, а также риторика о переговорах между Украиной и Россией привели к тому, что местные бандиты начали всерьез опасаться за свои жизнь и свободу.

"Чиновники" из дыры, которые пять лет мимикрировали под украинофобов и патриотов "республики" всерьез задумываются о том, что теперь нужно перекрашиваться.

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Почти все адепты "русского мира" из числа главарей "ДНР" решили, что Путин с Зеленским наверняка реинтегрируют Донбасс, что для них может означать уголовное преследование со стороны Киева или же отправку Кремлем на войну в горячие точки по всему миру. Ведь первоочередная раздача аусвайсов путинским террористам свидетельствует о том, что боевикам в случае деоккупации придется выезжать в РФ, где их без проблем отправят на войну за идеи московских утырков куда-то в Сирию, Венесуэлу или страны Африки.

По данным источников Без Табу, верхушка "ДНР" стала массово отправлять на подконтрольную Украине территорию для оформления прав собственности на отжатое имущество, продажи недвижимости в Донецке и покупке ближе к Киеву.

Кроме того, те коллаборанты, которые сдали украинские паспорта в обмен на "дыровские" или российские, пытаются найти выход из положения и снова получить синие книжечки или айди-карты.

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война на Донбассе Россия терроризм Боевики ДНР Владимир Путин Новости
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