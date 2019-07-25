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У Зеленского довольны бесполезной работой НАБУ и САП

08:40
Рябошапка доволен работой НАБУ и САП - фото 1
Рябошапка доволен работой НАБУ и САП

В офисе президента Украины почему-то высоко оценивают действия детективов антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры, хотя за все время существования этих органов не был посажен ни один чиновник топ уровня.

Более того, и работники САП, и НАБУ сами же фигурировали в уголовных делах, а их прикрывали и отмазывали коллеги.

Детективы НАБУ приехали в спортклуб Порошенко и столкнулись с титушками

Тем не менее, заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка заявил о том, что НАБУ и САП "значительно продвинулись в своей работе".

"В настоящее время есть серьезный прогресс в их работе, и мне кажется, - хорошая динамика, и этот прогресс будет увеличиваться", - заявил бывший член НАПК, чьи постановления антикоррупционеры постоянно сливали в судах.

А вот по поводу хорошей работы ГБР Рябошапка судить не может. Говорит, мол, время покажет. Хотя в разрезе политического реванша и велении уголовных дел против Петра Порошенко лидирует как раз-таки это ведомство. Именно туда, к своему однокашнику Роману Трубе, постоянно заходит друг Яныка Андрей Портнов с заявлениями против экс-президента. Впрочем, детективы антикоррупционного бюро тоже активизировали свою работу после выборов. Но связано это только лишь с делами против Порошенко. Остальные производства правоохранители затягивают и расследуют только на бумаге.

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НАБУ Руслан Рябошапка САП Расследование Коррупция Новости
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