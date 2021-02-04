У Запоріжжі горіла будівля обласної інфекційної лікарні: Загинули 4 людини

Пожежа забрала життя 4 людей / УНІАН

В ніч на четвер, 4 лютого, в Запоріжжі сталася трагедія - у пожежі в місцевій лікарні загинули медпрацівник і троє пацієнтів, які лікувались від COVID-19.

Пожежа сталася на першому поверсі нового корпусу Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя. За попередньою інформацією загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення.

Про це повідомляється на сайті ДСНС в Запорізькій області. Зокрема, в повідомленні зазначається, що 3 лютого о 23:25 до Службу порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» на бул. Гвардійському у Запоріжжі.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на першому поверсі нового корпусу сталася пожежа. За попередньою інформацією загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення", - йдеться в повідомленні.



Ліквідацію пожежі рятувальники проводили одночасно у двох напрямках: порятунок людей та гасіння пожежі на площі 20 кв.м. Безпосередньо в в осередку небезпеки перебували 12 осіб.

"Під час пошуково-рятувальних робіт вогнеборці виявили тіла 4 людей, з яких - один медичний працівник. Бійці ДСНС врятували з осередку небезпеки 8 осіб, яких транспортували в інші лікарні", - зазначили в ДСНС.

Загиблі - 26-річна анестезіолог та троє пацієнток лікарні.

Про це повідомила на сторінці в соцмережі генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її даними, в реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом.

О 00:09 рятувальники локалізували пожежу, а о 00:19 – ліквідували. Медиками на території лікарні організовано окремий пост дезінфекції, де особовий склад проходив обробку.

На місці працювали оперативні групи на чолі з керівниками обласних Прокуратури, СБУ, ГУ Нацполіції та ГУ ДСНС. Від ГУ ДСНС залучалося 16 одиниць техніки, 60 рятувальників.

В даний час причина пожежі встановлюється. За фактом події поліцією ведеться розслідування.

За даними Венедіктової,наразі допитано 5 осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та ДСНС.

У Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу в інфекційній лікарні: