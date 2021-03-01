У Венеції пересохли її славетні канали

Нетипова Венеція / Ройтерс

У Венеції останніми днями спостерігається доволі рідкісне явище - рівень води в частині каналів впав настільки, що вони майже висохли.

Низькі припливи призвели до висихання невеликих каналів і відкрили берега Гранд-каналу. Явище стало можливим через високий атмосферний тиск над Італією, яке впливає на підйом рівня води.

У п'ятницю, 26 лютого, мінімальний приплив в місті був на 48 сантиметрів нижче середини моря, а на вихідні Муніципальний центр припливів і відливів прогнозує цифри ще нижчі: негативний пік -55 сантиметрів в суботу, за яким слідують ймовірні -50 сантиметрів в неділю.

Однак для Венеції це не рекорд: в січні 2019 року був зафіксований мінімум -66 сантиметрів, а в кінці лютого 2008 року було зафіксовано рекорд -83 сантиметри.

Нагадаємо, в середині листопада 2018 року Венеція потерпала внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра.

У результаті влада Італії вирішила запровадити надзвичайний стан у Венеції.

А у червні 2020 року більша частина історичного центру Венеції пішла під водупісля одного з рекордних припливів, рідкісних для цієї пори року.