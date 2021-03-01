Володимир Зеленський Виктор Медведчук Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

У Венеції пересохли її славетні канали

09:00
Нетипова Венеція - фото 1
Нетипова Венеція / Ройтерс

У Венеції останніми днями спостерігається доволі рідкісне явище - рівень води в частині каналів впав настільки, що вони майже висохли.

Низькі припливи призвели до висихання невеликих каналів і відкрили берега Гранд-каналу. Явище стало можливим через високий атмосферний тиск над Італією, яке впливає на підйом рівня води.

У п'ятницю, 26 лютого, мінімальний приплив в місті був на 48 сантиметрів нижче середини моря, а на вихідні Муніципальний центр припливів і відливів прогнозує цифри ще нижчі: негативний пік -55 сантиметрів в суботу, за яким слідують ймовірні -50 сантиметрів в неділю.

Однак для Венеції це не рекорд: в січні 2019 року був зафіксований мінімум -66 сантиметрів, а в кінці лютого 2008 року було зафіксовано рекорд -83 сантиметри.

Нагадаємо, в середині листопада 2018 року Венеція потерпала внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра.

У результаті влада Італії вирішила запровадити надзвичайний стан у Венеції.

А у червні 2020 року більша частина історичного центру Венеції пішла під водупісля одного з рекордних припливів, рідкісних для цієї пори року.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Италия погода Новини Мир Венеція
Європейська правда
Другое на тему
Золотий Глобус 2021 - все переможці - фото 1
Золотий Глобус 2021: Хто переміг у телевізійних номінаціях
09:38
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 4 - смотреть онлайн - фото 1
МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 4 выпуск - 27.02.2021
Вчера, 15:03
Назначенный оппозиционер: Почему Киеву не нужен памятник Немцову - фото 1
Назначенный оппозиционер: Почему Киеву не нужен памятник Немцову
27 февраля, 19:15
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Назначенный оппозиционер: Почему Киеву не нужен памятник Немцову - фото 1
Назначенный оппозиционер: Почему Киеву не нужен памятник Немцову
27 февраля, 19:15
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 19:15
Война в Афганистане обернулась многими жертвами и ускорила развал СССР - фото 1
На изломе. Почему отношение к афганской кампании и ее участникам не может быть однозначным
15 февраля, 18:50