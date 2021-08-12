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У Туреччині загасили всі великі пожежі

17:26
Вогонь більше на загрожує Туреччині - фото 1
Вогонь більше на загрожує Туреччині / Анадолу

У Туреччині через 15 днів після початку масштабних лісових пожеж загасили всі великі осередки.

Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Пожежу в районі Кьойчеїз у провінції Мугла, яка стала останнім осередком лісових пожеж, що тривали 15 днів з 28 липня, подолано. Таким чином, ми ліквідувати всі великі пожежі в нашій країні», - повідомив міністр.

Загалом під час лісових пожеж цього року у Туреччині знищено приблизно 160 тисяч гектарів лісу. Пожежі пошкодили 30 тисяч гектарів лісів у Манавгаті, 12,6 тисяч га у Бодрумі, 8 тисяч у Мармарисі та 6,5 тисяч га навколо Гюзельбаґа, в Анталії.

Найбільші пожежі вирували у період 2-9 серпня. Дослідження показали, що при лісових пожежах температура поверхні піднімається до 90-100 градусів.

Активну участь у гасінні пожеж взяли українські рятувальники.

Зазначимо, що пожежі побороли в Туреччині, але вони продовжуються в Греції, Чорногнорії та Італії. На Піренеях від вогню загянули 4 людей. Куди страшніша ситуація на Півночі Африки - в Алжирі внаслідок пожеж загинули більше 60 осіб.

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Укрінформ
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