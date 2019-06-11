У СБУ новый главразведчик. Он связан с ФСБ и Крымом

У СБУ новый главразведчик. Он связан с ФСБ и Крымом

Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский основательно почистил СБУ. И тут же сделал скандальное назначение.

Итак, знакомьтесь, новый глава Службы внешней разведки Влад Бухарев. Он награжден ФСБ. За что? Интересный вопрос. Сам шпион говорит, что за борьбу с наркотрафиком в далекие 2000-е гг. Правда, на данный момент наш разведчик пребывает под санкциями РФ.

Казалось бы, все вопросы отпадают. Но нет.

По данным источников, у Бухарева имеется недвижимость в Крыму… по соседствку с пентхаузом Елены Зеленской. Однако вновь таки, учитывая упомянутые санкции, формально СБУшник не имеет доступа к своей собственности. Но это формально.

Однако на этом связи с нынешней президентской четой у Бухарева не заканчиваются. После избрания нардепом в 2014 г., он регулярно организовывает в своем округе выступления "Квартала 95" и "Лиги Смеха".

Особенно сильной дружба Бухарева и Зеленского стала во время предвыборной гонки. Как оказалось, будущий президент использовал одну из его квартир в качестве своего штаба.

Что тут скажешь? У нашего гаранта появился свой Семочко. Ну не хочет пока что новая власть учиться на ошибках предшественников!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова на пост первого замглавы СБУ.Соответствующий указ появился на сайте гаранта.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Ранее 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак анонсировал свою отставку.