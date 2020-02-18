У Рябошапки оправдались за увольнение прокуроров по делу MH17

В ОГП говорят, что не слили команду Украины в деле о гибели "Боинга" MH17

После того как голландские СМИ написали о том, что в Украине больше не работает ни один прокурор из числа тех, кто изначально вёл расследование и обеспечивал процессуальное руководство делом о гибели "Боинга" в небе над Донбассом, Офису генпрокурора пришлось писать пояснения.

Как утверждают в ведомстве, из-за реформы Рябошапки в деле MH17 на самом деле не осталось ни одного прокурора из работавших над ним изначально: пятерых сотрудников уволили, а ещё один утратил статус прокурора.

В то же время в ОГП назначили им замену.

- От офиса к работе международной следственной группы привлекли четырёх представителей. Кроме того, на национальном уровне, в самой Украине, процессуальное руководство в производстве ведут девять сотрудников Офиса генпрокурора, - написали сотрудники пресс-службы на странице ведомства в Facebook. - У них есть необходимый опыт в расследованиях военных преступлений, терактов и других самых тяжких правонарушений.

Как известно, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.