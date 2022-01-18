У Росії обвалився фондовий ринок - бізнес вже страждає через дурість Путіна

Росія вже почала страждати / Піксабей

На російських фондових біржах 18 стався різкий обвал акцій через очікування нового пакету санкцій проти РФ, які будуть застосовані в разі вторгнення в Україну путінської армади.

Індекси МосБіржі та РТС впали нижче 3 400 і 1 400 пунктів, оновивши мінімуми з лютого-березня минулого року. Повідомляється, що це сталося на негативному геополітичному тлі після безрезультатних переговорів зі США та НАТО.

Падіння індексу МосБіржі з рівня історичних максимумів у вівторок уже перевищило 20%, підрахували аналітики. Це важливий рубіж для багатьох трейдерів, оскільки вважається, що він відокремлює ринок акцій від переходу у «ведмежу» фазу (різке падіння), зазначають експерти.

Падіння посилилося після закінчення переговорів глави МЗС Росії Сергія Лаврова та глави МЗС ФРН Анналени Бербок. Російські індекси продовжили зниження, оскільки інвестори продовжували розпродувати папери, не отримавши хороших геополітичних новин, вважає ескпертка Олена Кожухова з «Велес Капіталу». Інвестори проігнорували підвищення нафтових котирувань до максимуму більш як за сім років (88 дол. за барель).

Для того, щоб цей емоційний розпродаж завершився або хоча б припинився, потрібні сигнали про нормалізацію відносин із Заходом, каже старший трейдер «Альфа-Капіталу» Владислав Силаєв. Однак поки що дипломати з обох боків зберігають мовчання, а інвестори на фондовому ринку рятуються від ризиків втечею з активів, додала експертка.

Індекс РТС - фондовий індекс, основний індикатор ринку Росії, розрахунок якого почався 1 вересня 1995 року зі 100 пунктів. Нині розраховується Московською Біржею.