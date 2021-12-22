У разі вторгнення до України росіяни залишаться без смартфонів

Агресора будуть виховувати "яблуком"

США розглядають можливість прийняття жорстких заходів експортного контролю, щоб підірвати економіку РФ в тому випадку, якщо в Кремлі зважаться на широкомасштабне вторгнення в Україну.

На таку можливість вказує джерело в Адміністрації президента США Джо Байдена.

Ці заходи будуть обговорюватися на зустрічі високопоставлених офіційних осіб у вівторок і стануть доповненням до економічних санкцій, які адміністрація Байдена розглядає в разі вторгнення Росії після зосередження десятків тисяч військовослужбовців уздовж українського кордону.

У їх числі будуть обговорювати "надзвичайні" заходи експортного контролю, які можуть перекрити доступ Росії до широкого спектру промислових і споживчих технологій, сказав чиновник на умовах анонімності.

Так, в адміністрації Байдена хочуть обмежити можливість Росії імпортувати смартфони, основні компоненти літаків і автомобілів, а також матеріали з багатьох інших секторів.

Чиновник на умовах анонімності зазначив, що такі потенційні заходи будуть безпрецедентними для Росії.

Також в адміністрації Байдена розглядають можливість блокування доступу компанії Huawei до передових напівпровідників, що містять в собі американські деталі. США планують провести консультації з ключовими партнерами в Європі та Азії, які можуть бути причетні до заходів, щоб скоординувати свої зусилля там, де це необхідно.

На російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії, такі як Apple, Samsung і Huawei, які потрапили в цьому році під новий російський закон, що вимагає від них установки російського програмного забезпечення.