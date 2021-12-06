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У разі нападу на Україну банківська система Росії повернеться до рахування на пальцях

Вчера, 20:23
Банківська система Росії, прогнозований вигляд - фото 1
Банківська система Росії, прогнозований вигляд

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

У матеріалах CNN, AFP вказано, що санкції можуть торкнутися також російських енергетичних компаній, великих олігархів і банків. Крім того, вони можуть бути спрямовані проти суверенного боргу.

Як найбільш радикальний захід влада США обговорює відключення Росії від системи SWIFT. Це фактично зруйнує економіку окупанта та знищить її банківську систему.

Олігархам із РФ можуть заборонити в'їзд до США та закрити доступ до американських банківських рахунків.

Байден обговорює це питання із європейськими партнерами, остаточного рішення ще немає.

Питання, чому треба чекати мало не 8 років, щоб поставити агресора на місце - лишається відкритим.

 

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УП
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