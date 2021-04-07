У Рамзана Кадирова є таємна дружина, а офіційна має фальшиву особистість

Офіційна родина Кадирова / Пресслужба Кадирова

Видання «Проєкт» випустило розслідування про сім'ю путінського намісника Чечні - Рамзана Кадирова. Воно дуже йому не сподобається.

Журналісти видання стверджують, що знайшли другу дружину Кадирова - Фатіму Хазуєву.

За даними «Проєкту», Хазуєвій належить нерухомість на 370 мільйонів рублів: кілька квартир в Москві і палац в Грозному, розташований навпроти робочої резиденції Рамзана Кадирова.

Фіналістка конкурсу «Місс Кавказ-2006» Фатіма Хазуєва - таємна дружина Кадирова

Автори розслідування також виявили, що у законної дружини глави Чечні Медні Кадирової є фальшива особистість - Медні Мусаєва. У них збігаються ім'я, по батькові та навіть дата народження. На Мусаєву також оформлені кілька квартир в Москві.

Султанат Кадирова: