Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

У Рамзана Кадирова є таємна дружина, а офіційна має фальшиву особистість

13:27
Офіційна родина Кадирова - фото 1
Офіційна родина Кадирова / Пресслужба Кадирова

Видання «Проєкт» випустило розслідування про сім'ю путінського намісника Чечні - Рамзана Кадирова. Воно дуже йому не сподобається.

Журналісти видання стверджують, що знайшли другу дружину Кадирова - Фатіму Хазуєву.

За даними «Проєкту», Хазуєвій належить нерухомість на 370 мільйонів рублів: кілька квартир в Москві і палац в Грозному, розташований навпроти робочої резиденції Рамзана Кадирова.

У Рамзана Кадирова є таємна дружина, а офіційна має фальшиву особистість - фото 207622

Фіналістка конкурсу «Місс Кавказ-2006» Фатіма Хазуєва - таємна дружина Кадирова

Автори розслідування також виявили, що у законної дружини глави Чечні Медні Кадирової є фальшива особистість - Медні Мусаєва. У них збігаються ім'я, по батькові та навіть дата народження. На Мусаєву також оформлені кілька квартир в Москві.

Султанат Кадирова:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Чечня Рамзан Кадыров Россия Коррупция Новини Мир
Другое на тему
Зеленський домовився - фото 1
Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини Pfizer - президент домовився
09:42
Суддя Вовк - символ корупції - фото 1
Брата одіозного судді Вовка схопили на хабарі в 100 000 доларів
Вчера, 14:31
Україна не хоче мати нічого спільного з окупантами - фото 1
Україна відмовилась вести переговори з окупантами у Мінську
Вчера, 09:32
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50