У прибацаного Ківи забрали нагородну зброю та науковий ступінь

Киву прокатили / фейсбук ображеного нардепа

В житті психічного неврівноваженого нардепа з ОПЗЖ Іллі Ківи почалася чорна полоса. Після того, як той постріляв з автомата біля власної садиби, всі нарешті усвідомили ступінь його небезпеки для суспільства.

16 листопада з'явилася інформація, що глава Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав указ, яким позбавив Іллю Киву права на нагородну зброю, видану йому у 2015 році. Міністр додав, що нардеп позбавлений нагородної зброї за "негідну поведінку і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави".

Того ж дня Кива поскаржився, що влада "змусила комісію в Міністерстві освіти" винести рішення про позбавлення його звання кандидата наук, оскільки в написаній ним дисертації немає наукової новизни.

17 листопада ображений скандаліст прийшов на місце роботи до Верховної Ради та почав ремствувати на свою долю. Нардеп підіймався сходами й сказав "тварі, бл**ь", свідчить відео, яке опубліковане в Telegram-каналі "Телеграф".

У Киви запитали, на кого він лається. На запитання народний обранець відповів так: "На кого кажу, на бл*дей... а що у нас бл*дей мало?".

Нардепу поставили ще одне питання. Його спитали, чи пов'язана його лайка з тим, що 16 листопада стало відомо про позбавлення його звання кандидата наук і нагородного пістолета.

"Так, я про бл*дей", – заявив Кива.