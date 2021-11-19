У президента Болгарії розвинулася деменція на тлі любові до Путіна

Болгарський президент відзначився неадекватною заявою / DarikNews.bg

Чинний президент Болгарії Румен Радев 18 листопада пустився берега і на дебатах перед другим туром президентських виборів заявив про фактичну належність окупованого Криму до Росії. Також чинний президент назвав санкції проти Росії неефективними.

Скандальна та безглузда заява президента європейської країни обурила громадськість та викликала гнівну реакцію українського МЗС.

Міністерство закордонних справ викликало на килим посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева щодо окупованого Криму.

«Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів», – йдеться в повідомленні.

Згідно з позицією міністерства, слова президента Болгарії «не сприяють розвитку добросусідських відносин» двох країн і суперечать офіційній позиції Софії щодо визнання суверенітету та територіальної цілісності України. У відомстві чекають на спростування президентом Радевом вчорашньої заяви.

«Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі «Кримської платформи», – додають у МЗС.

Зазначимо, що опонент Румена Радева на дебатах - Анастас Герджиков - назвав Крим українською територією та обстоював необхідність санкцій, поки проблеми з правами людини в Росії не будуть вирішені.

Подібні заяви високопосадовця ставлять питання о його психічному стані та ставлять великий знак питання щодо того, чи може людина з деменцією бути президентом європейської країни.