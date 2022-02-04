Війна на Донбасі Досьє

У Пекіні стартувала 24-а Зимова Олімпіада

Вчера, 17:22
Китай знову намагається здивувати світ - фото 1
Китай знову намагається здивувати світ / Сіньхуа

4 лютого на національному стадіоні «Пташине гніздо» відбулася урочиста церемонія відкриття Ігор-2022 та дано старт Іграм XXIV зимової Олімпіади.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

У Пекіні стартувала 24-а Зимова Олімпіада - фото 210315

Прапор України на церемонії відкриття несли олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко й фігуристка Олександра Назарова.

До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олимпийские игры Китай Новини Спорт
Укрінформ
Другое на тему
Антикорсуд створив важливий прецедент - фото 1
Двійко київських суддів отримали від 7 років в'язниці за хабарі
03 февраля, 17:22
"Байрактар" стане українським - фото 1
В Україні з'явиться завод з виробництва "Байрактарів" з нашими двигунами
03 февраля, 12:52
На українській землі - фото 1
Британський прем'єр Борис Джонсон прибув до Києва
01 февраля, 17:54
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45