У Пекіні стартувала 24-а Зимова Олімпіада

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4 лютого на національному стадіоні «Пташине гніздо» відбулася урочиста церемонія відкриття Ігор-2022 та дано старт Іграм XXIV зимової Олімпіади.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

Прапор України на церемонії відкриття несли олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко й фігуристка Олександра Назарова.

До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.