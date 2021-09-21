У Нью-Йорку розпочинається тиждень високого рівня ООН, Зеленский вже там

Зеленський в ООН / Офіс Президента

У вівторок, 21 вересня, розпочинається тиждень високого рівня 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, у якому візьме участь Президент України Володимир Зеленський.

На засіданнях Генасамблеї ООН 20 – 27 вересня в рамках загальних дебатів обговорюватимуться питання розширення доступу до вакцин проти COVID-19, протистояння зміні клімату, боротьби з бідністю.

Якщо торік тиждень високого рівня проходив віртуально, то цього року в ньому візьме безпосередню участь близько сотні світових лідерів, проте відзначається, що доступ до головної зали Генасамблеї буде обмежено чотирма членами кожної делегації, і багато заходів проводитимуться в режимі онлайн.

Керівництво ООН пропонувало промовцям зосередитися на темі «Посилення стійкості через надію – одужання після COVID-19, стале відновлення, реагування на потреби планети, поваги до прав людини й відродження Організації Об'єднаних Націй».

Глобальна вакцинація розглядається однією з перших у переліку тем, які глави держав і урядів мають торкнутися, виступаючи з трибуни. Зокрема, ітиметься про нерівність у розподілі вакцин у світі.

Лідери світу також торкнуться проблеми фінансування заходів боротьби зі зміною клімату, а також проблеми зменшення біорізноманіття.

У роботі сесії мають взяти участь Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Президент Зеленський проведе у Нью-Йорку низку зустрічей зі світовим лідерами, зокрема з Ердоганом, Джонсоном, Президентом Польщі Анджеєм Дудою, керівництвом ООН та інших міжнародних організацій, а також виступить у загальних дебатах на Генасамблеї.

Передбачається, що Байден у своєму виступі 21 вересня зосередиться на боротьбі з поширенням пандемії, заходах протистояння з кліматичною кризою, захисті прав людини, демократії та міжнародного порядку у світі. Припускають, що він також розповість про виведення американських військ з Афганістану після захоплення країни талібами.

У середу, як очікується, ситуацію в Афганістані обговорять міністри закордонних справ п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Росії, Великобританії, Китаю і Франції.

В ООН також готові до провокаційних та несподіваних заяв з трибуни в залі ГА ООН, оскільки лідери одночасно звертатимуться як до міжнародної, так і своєї внутрішньої авдиторії.

Загальні дебати супроводжуються проведенням різних паралельних заходів високого рівня.

У рамках обговорення цілей сталого розвитку, порушуватимуться теми гендерної рівності та активності молоді.

23 вересня у віртуальному форматі відбудеться перший в історії саміт з продовольчих систем, ініційований Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

24 вересня заплановано діалог високого рівня з питань енергетики, який стане першою глобальною зустріччю у цій сфері під егідою ГА ООН від часів Конференції ООН з нових і відновлюваних джерел енергії 1981 року. Обговорюватимуть питання доступу до енергії, інновації, технології та інвестиції в галузь, перехід на відновлювану енергетику.

У п’ятницю лідери деяких країн, зокрема прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відбудуть до Вашингтона на особисту зустріч з Байденом у Білому домі.

Зеленський по прибуттю у Нью-Йорк заявив, що Україна шукає розв’язання проблеми «Донбасу і Криму на всіх майданчиках».

«Так, організація ООН — це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість», — сказав він.

Глава держави також підкреслив, що Україна має максимально ефективно використовувати цей візит для двосторонніх зустрічей з лідерами різних країн.