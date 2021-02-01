У М'янмі відбувся державний переворот

М'янма палає / straitstimes.com

Бурхливо завершився тиждень у далекій М'янмі - там військові заколотники здійснили державний переворот.

У М'янмі затримали президента країни Він М'їна і лідера правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка за сумісництвом займає пост державного радника.

Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили. Прес-секретар партії Міо Ньюнт звернувся до громадян із закликом не реагувати на провокації і діяти в рамках закону.

Державний телеканал MRTV в М'янмі припинив мовлення "через комунікаційні неполадки". Бі-бі-сі повідомляє, що в столиці країни Найп'їдо недоступні телефонний та інтернет-зв'язок. За словами кореспондента видання, на вулицях Найп'їдо і найбільшого міста Янгон помічені солдати.

Наразі військові оголосили надзвичайний стан на 1 рік.

Протягом останніх днів політична обстановка в країні була дуже напруженою. У ЗМІ поширилася інформація про підготовку держперевороту після триваючої напруженості між цивільним урядом і армією, представники якої вважали минулі в листопаді 2020 року парламентські вибори сфальсифікованими.