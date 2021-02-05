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У Львові невідомі спаплюжили пам'ятник Бандері

10:48
Бандері не дають спокою навіть після смерті - фото 1
Бандері не дають спокою навіть після смерті / Захід-Нет

В ніч на п'ятницю, 5 лютого, у Львові сталася надзвичайна подія - невідомі поки що вандали здійснили атаку на пам'ятник лідеру українських націоналістів Степану Бандері.

Про злочин повідомив особисто мер міста Андрій Садовий.

"Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили. В найближчі години пам‘ятник буде відчищено. Шкода тільки комунальників, в яких і без того багато роботи. Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою", - наголосив міський очільник.

Зауважимо, що пам'ятник неоднозначному герою України багато років вже привертає увагу різного пошибу вандалів - споруду кілька разів намагалися спаплюжити фарбою та комуністичною символікою, його також "мінували" телефонні терористи. Втім, Бандера у Львові стоїть й нікуди не збирається йти.

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Степан Бандера Львов вандализм Новини Украина
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