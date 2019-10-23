У крутого отеля в центре Киева эпично подрались проститутки (ВИДЕО 18+)

Украинский ремейк Красотки получился боевиком

Вечером во вторник, 22 октября, прямо у центрального входа в далеко не самый убогий отель столицы Aloft произошла массовая женская драка. А поскольку в ней участвовали совсем не элитные представительницы древнейшей профессии, жестокость побоища зашкаливала.

Из-за чего между проститутками возник конфликт, остается только догадываться.

Возможно они надеялись впечатлить приехавшего в Киев экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, но просчитались с отелем.

Так или иначе, у первого заведения международной сети Marriott International несколько женщин поругались между собой и тут же начали выяснять отношения кулаками.

Судя по записям с камер наблюдения, в драке участвовали сразу четверо девушек. Двое лупили друг друга, а остальные пытались их разнять. Расцепить тянущих друг друга за волосы жриц любви пытались и охранники отеля, но сделать это было очень нелегко.

Получил ли кто-либо из участниц стычки серьезные травмы, неизвестно. По крайней мере, к медикам никто из них не обращался. Полицию также не вызывали.

Смотрите видео драки проституток в Киеве онлайн (18+):