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У Києві знешкодили російську банду релігійних фанатиків

11:30
Російські терористи схоплені - фото 1
Російські терористи схоплені / СБУ

Служба безпеки України знешкодила осередок терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), серед учасників якого п'ятеро громадян Російської Федерації.

"СБУ продовжує здійснювати активні заходи щодо боротьби з тероризмом. У ході спецоперації в Києві припинено діяльність осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". У зловмисників вилучено зброю та боєприпаси", - ідеться в повідомленні СБУ.

Керівником угруповання був один із лідерів ІДІЛ, якого Служба безпеки України затримала й екстрадувала до Грузії у травні 2020 року.

До осередку входили 12 осіб. П'ятеро з них – росіяни, які перебувають у розшуку за злочини в різних країнах світу.

Зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків "Ісламської держави" на території країн Близького Сходу.

У Києві знешкодили російську банду релігійних фанатиків - фото 209944

фото - СБУ

У Києві знешкодили російську банду релігійних фанатиків - фото 209945

Співробітники СБУ задокументували факти їхнього листування з особами, які перебувають у Сирії та беруть участь у бойових діях.

Для маскування незаконного перебування в Києві фігуранти розосередились за окремими адресами в різних районах міста.

Під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили зброю, набої до неї, підроблені документи і засоби зв’язку. Вилучені предмети направлені на експертизу.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття та документування правопорушень проводили співробітники Служби безпеки України в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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СБУ терроризм Россия ИГИЛ Сирия Новини Украина
Укрінформ
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