У Кернеса есть дочь, которую он от всех скрывал

В Харькове простились с Кернесом. Многие тайны он унес с собой / @netipichnyi_kharkov

У недавно умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса есть 11-летняя дочь София.

Об этом в день прощания с Кернесом - 23 декабря 2020 - рассказал его друг и бизнеспартнер Павел Фукс.

По словам Фукса, ей 11 лет, зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней отношения.

"Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне и по характеру", — рассказал Фукс.

В СМИ нет ни одного упоминания о дочери Кернеса, в отличие от трех его сыновей. Кирилл Кернес родился в браке с Оксаной Василенко, Даниил Привалов — от Галины Приваловой, Родион Гайсинский — сын последней возлюбленной мэра Харькова Оксаны Гайсинской.

По версии семьи, Кернес заразился коронавируса от домработницы. Болезнь и осложнения после покушения стали для него смертельными. Он умер 17 декабря, а до этого долгое время находился в коме, это не помешало ему избраться мэром Харькова.