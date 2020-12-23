Владимир Зеленский Карантин в Украине Холостячка война на Донбассе Досье

У Кернеса есть дочь, которую он от всех скрывал

11:39
В Харькове простились с Кернесом. Многие тайны он унес с собой - фото 1
В Харькове простились с Кернесом. Многие тайны он унес с собой / @netipichnyi_kharkov

У недавно умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса есть 11-летняя дочь София.

Об этом в день прощания с Кернесом - 23 декабря 2020 - рассказал его друг и бизнеспартнер Павел Фукс.

Кернес умер

По словам Фукса, ей 11 лет, зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней отношения.

"Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне и по характеру", — рассказал Фукс.

В СМИ нет ни одного упоминания о дочери Кернеса, в отличие от трех его сыновей. Кирилл Кернес родился в браке с Оксаной Василенко, Даниил Привалов — от Галины Приваловой, Родион Гайсинский — сын последней возлюбленной мэра Харькова Оксаны Гайсинской.

По версии семьи, Кернес заразился коронавируса от домработницы. Болезнь и осложнения после покушения стали для него смертельными. Он умер 17 декабря, а до этого долгое время находился в коме, это не помешало ему избраться мэром Харькова.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Геннадий Кернес Харьков Новини Украина
Страна
Другое на тему
Цирк продолжается - фото 1
В Израиле снова распустили парламент - будут новые выборы и очередной цирк
08:23
Российская оборонная промышленность будет загнана "за можай" - фото 1
США ввели новые санкции против России: оборонке оккупантов не выжить
Вчера, 09:09
Татаров отрешен от ОП - фото 1
Олег Татаров самоустранился из Офиса Президента
21 декабря, 19:02
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Экоактивистка Ирина Черныш мало зарабатывает, но красиво живет - фото 1
Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра
16 декабря, 10:04
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
14 декабря, 10:15
Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева - фото 1
Ахтем Сеитаблаев: Биография, личная жизнь и фильмография
11 декабря, 15:10