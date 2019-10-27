У харьковского стрелка нашли огромный арсенал оружия (ФОТО)

Харьковский стрелок мог вооружить целую банду

Полицейкие продолжают расследование масштабной перестрелки в самом центре Харькова с участием криминального авторитета Георгия Исакова и его приближенных, а также изучают рольгорловчанина Алексея Титова в бандитской деятельности "Жоры" и "Оплота".

В субботу, 26 октября, следователи наведались на дачу к подорвавшемуся выходцу из Донбасса, совершив там множество интересных находок.

Как оказалось, Титов мог как минимум быть ответственным за вооружение вполне себе не слабого подразделения.

На территории частного дома за Харьковом, где часто бывал убитый, копы обнаружили огромный арсенал оружия - автоматы, огнеметы и гранатометы. Так что удивляться использованию "Тайсоном", "Жорой" и Титовым Узи или Глоков вообще не следует.

"Правоохранители нашли и изъяли более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американскую винтовку AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов", - рассказали в полиции Харькова.

Судя по количеству БК и самого вооружения, как минимум большая часть завозилась с неконтролируемой территории Донбасса. А с учетом пророссийской деятельности группировки "Оплот" можно и вовсе говорить, что это оружие в определенный момент могли использовать против украинской государственности.

Напомним, в результате перестрелки у супермаркета "Восторг" в Харькове погиб соратник криминального авторитета "Жоры" Владимир Борох. Сам Георгий Исаков оказался в реанимации со множественными ранениями. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Расстрелявший их Титов подорвал себя гранатой когда пытался сбежать от копов.