Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

У харьковского стрелка нашли огромный арсенал оружия (ФОТО)

15:00
Харьковский стрелок мог вооружить целую банду - фото 1
Харьковский стрелок мог вооружить целую банду

Полицейкие продолжают расследование масштабной перестрелки в самом центре Харькова с участием криминального авторитета Георгия Исакова и его приближенных, а также изучают рольгорловчанина Алексея Титова в бандитской деятельности "Жоры" и "Оплота".

В субботу, 26 октября, следователи наведались на дачу к подорвавшемуся выходцу из Донбасса, совершив там множество интересных находок.

Стрельба в Харькове - стала известна причина разборки

Как оказалось, Титов мог как минимум быть ответственным за вооружение вполне себе не слабого подразделения.

У харьковского стрелка нашли огромный арсенал оружия (ФОТО) - фото 190229

На территории частного дома за Харьковом, где часто бывал убитый, копы обнаружили огромный арсенал оружия - автоматы, огнеметы и гранатометы. Так что удивляться использованию "Тайсоном", "Жорой" и Титовым Узи или Глоков вообще не следует.

У харьковского стрелка нашли огромный арсенал оружия (ФОТО) - фото 190230

"Правоохранители нашли и изъяли более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американскую винтовку AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов", - рассказали в полиции Харькова.

У харьковского стрелка нашли огромный арсенал оружия (ФОТО) - фото 190231

Судя по количеству БК и самого вооружения, как минимум большая часть завозилась с неконтролируемой территории Донбасса. А с учетом пророссийской деятельности группировки "Оплот" можно и вовсе говорить, что это оружие в определенный момент могли использовать против украинской государственности.

У харьковского стрелка нашли огромный арсенал оружия (ФОТО) - фото 190232

Напомним, в результате перестрелки у супермаркета "Восторг" в Харькове погиб соратник криминального авторитета "Жоры" Владимир Борох. Сам Георгий Исаков оказался в реанимации со множественными ранениями. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Расстрелявший их Титов подорвал себя гранатой когда пытался сбежать от копов.

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