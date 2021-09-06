У Гвінеї відбувається воєнний переворот

Вересневий путч

У Гвінеї сталася спроба державного перевороту. Бійці військ спеціального призначення в неділю, 5 вересня, оприлюднили відеозвернення і заявили про арешт президента Альфа Конде, який керував країною понад 10 років.

Путчистів очолює командувач армійським спецпідрозділом GPS полковник Мамаді Думбуйя, який раніше служив у французькому іноземному легіоні, а в 2018 році повернувся до Гвінеї, щоб взяти командування над GPS.

Лідер путчистів отримав доступ до ефіру державного телеканалу RTG. Він підтвердив захоплення президента. Також з'явились фото захопленого політика.

Альфа Конде у полоні

Конде був захоплений у результаті бою в урядовому кварталі в центрі столиці Гвінеї - місті Конакрі.

Хунта оголосила, кордони країни будуть закриті, а діюча конституція - скасована.

Ця подія вже потрясла світові ринки алюмінію - ціни в Лондоні досягли нового 10-річного максимуму, а ф'ючерси в Китаї піднялися до максимуму з 2006 року, оскільки політична нестабільність підвищує ймовірність перебоїв з поставками бокситів від ключового світового постачальника - Гвінеї.

Це не перший раз, коли Альфа Конде стикається зі спробою путчу. У 2011 році його будинок також піддався нападу. Прийшовши до влади в 2010 році, 83-річний Альфа Конде був переобраний в 2020 році на третій термін після спірної поправки до конституції із результатом майже 60% голосів.

Селфі року

Відповідно до законів Гвінеї, Конде не міг висунути свою кандидатуру втретє – число президентських мандатів обмежене двома. Однак влада провела референдум щодо зміни конституції, який дозволив Конде залишитися при владі.