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У Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею

18:36
Нехай грає х Путіним - фото 1
Нехай грає х Путіним

Ненависть Лукашенка до власного народу сягнула нової планки - тепер через це у білорусів забрали хокейний Мундіаль-2021.

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) оголосила, що анулювала спільну заявку Білорусі і Латвії напроведення чемпіонату світу з хокею 2021 року.

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ЧС-2021 з хокею вирішили перенести через неможливістьзабезпечити безпеку при проведенні турніру в Мінську, сказано в заяві IIHF.

У федерації зазначили, що рада IIHFрозгляне статус Латвії як одного з організаторів майбутнього чемпіонату і вивчить можливість провести першістьтільки в цій країні.

Чемпіонат світу з хокею повинен був пройти з 21 травня по 6 червня 2021 року в Мінську і Ризі.

Причиної відмови став жорсткий терор, який розв'язав Лукашенко проти власного народу.

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