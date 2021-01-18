У Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею

Нехай грає х Путіним

Ненависть Лукашенка до власного народу сягнула нової планки - тепер через це у білорусів забрали хокейний Мундіаль-2021.

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) оголосила, що анулювала спільну заявку Білорусі і Латвії напроведення чемпіонату світу з хокею 2021 року.

ЧС-2021 з хокею вирішили перенести через неможливістьзабезпечити безпеку при проведенні турніру в Мінську, сказано в заяві IIHF.

У федерації зазначили, що рада IIHFрозгляне статус Латвії як одного з організаторів майбутнього чемпіонату і вивчить можливість провести першістьтільки в цій країні.

Чемпіонат світу з хокею повинен був пройти з 21 травня по 6 червня 2021 року в Мінську і Ризі.

Причиної відмови став жорсткий терор, який розв'язав Лукашенко проти власного народу.